إسرائيل : نستعد لهجوم قريب ينفذه حزب الله

الشارقة - اميمة ياسر - نقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، عن مسئولين إسرائيليين كبار قولهم إن التقديرات تشير إلى أن حزب الله عازم على مهاجمة إسرائيل قريبا، في ظل توعده بالرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر في بيروت.

وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن حزب الله لم يتخل عن الهجوم بغض النظر عن المفاوضات المستمرة في القاهرة لإبرام صفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة.

كما نقلت الهيئة عن مسئولين أن واشنطن رفعت حالة التأهب بالمنطقة وأرسلت رئيس هيئة الأركان المشتركة في زيارة مفاجئة.

وأردفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، شاركوا في جلسات تقييم أمنية وسط تقدير بهجوم لحزب الله قريبا.