برلماني أوروبي يكشف السبب الحقيقي وراء اعتقال فرنسا لمؤسس "تلغرام"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النائب الفرنسي السابق في البرلمان الأوروبي أيمريك شوبرد، أن اعتقال مؤسس "تلغرام" بافل دوروف في مطار "لوبورجيه" في باريس يعود إلى رغبة الأخيرة في السيطرة على هذا التطبيق.

وقال شوبرد: "السبب الحقيقي لاعتقال دوروف يعود إلى رغبة السلطات الفرنسية في معرفة تفاصيل حول عمل التطبيق من أجل فرض الرقابة وقمع أي شكل من أشكال مقاومة العولمة الغربية".

كما وصف الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون احتجاز دوروف في فرنسا، بأنه تحذير لجميع أصحاب المنصات الإلكترونية الذين لا يريدون إخفاء الحقيقة.

اعتقل في مطار لوبورجيه باريس

وأفادت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أن مؤسس تطبيق "تلغرام" بافل دوروف اعتقل في مطار لوبورجيه باريس. مشيرة إلى أن دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، كان على قائمة الأشخاص المطلوبين لفرنسا. وقد تم وضعه في الحجز المؤقت.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن القضاء الفرنسي يرى أن عددا من الأسباب، من بينها رفض "تلغرام" التعاون مع سلطات البلاد، تجعل دوروف متورطا في عدد من الجرائم مثل الإرهاب وتجارة المخدرات والاحتيال والجرائم بحق الأطفال.