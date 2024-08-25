شكرا لقرائتكم خبر عن الانقطاع عن العمل بدون عذر يعرضك للفصل من الوظيفة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2018، قواعد وضوابط محددة التي بموجبها تتعرض لترك وظيفتك، فقد تناول القانون تلك الحالات على النحو التالي:

1. عند بلوغ سن الـ 60 في ضوء أحكام قانون التأمين الاجتماعي

2. يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها من الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

3. الاستقالة

4. فقدانك للجنسية أو عند انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

5. الفصل من الخدمة

6. الإحالة للمعاش

7. في حالة انقطاعك عن العمل لمدة 15 يوم متتالية دون إذن،ما لم يقدم خلال الـ 15 يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

8. لانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوما غير متصلة في السنة.

9.عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

10.الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة.

11. عند الحكم عليك بعقوبات جنائية أو مقدية للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

12. عند الوفاة وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .