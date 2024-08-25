أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الأحد موضحًا استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.



وأضاف المركز، تكون الرياح خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل و القصيم كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض. ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مكة المكرمة (الطائف)

وذكر، الرياح في البحر الاحمر تكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة

ارتفاع الموج

من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة

حالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وتابع، الرياح في الخليج العربي تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر

خفيف الموج

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في المدن كالاتي:

مكة 38 28

المدينة المنورة 41 31

الرياض 44 30

جدة 39 29

أبها 24 15

الدمام 44 30