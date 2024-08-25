وزير خارجية إسرائيل: لا نسعى لحرب واسعة النطاق ولكننا سنفعل كل ما يلزم لحماية مواطنينا

أعلن وزير الخارجيّة الإسرائيليّة يسرائيل كاتس، "أنّني بعثت هذا الصّباح برسالة مباشرة إلى العشرات من وزراء الخارجيّة في جميع أنحاء العالم، لحثّهم على دعم إسرائيل ضدّ محور الشّرّ الإيراني ووكلائه، وعلى رأسهم حزب الله".
وأشار في تصريح، إلى "أنّني أبلغتهم أنّ إسرائيل تصرّفت بعد أن حدّدت بشكل قاطع هجومًا مخطّطًا واسع النّطاق بالصّواريخ والطّائرات بدون طيّار، من قبل "حزب الله" ضدّ أهداف في إسرائيل، وأنّنا قمنا بتوجيه ضربة استباقيّة لمنع الهجوم وحماية المواطنين والأراضي الإسرائيليّة".
ولفت كاتس إلى أنّ "إسرائيل تواجه محور الّشّر الّذي تقوده إيران، والّذي يهدف بوضوح إلى تدمير إسرائيل. نحن لا نسعى إلى حرب واسعة النّطاق، ولكنّنا سنفعل كلّ ما يلزم لحماية مواطنينا".
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