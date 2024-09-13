بالفيديو- الصدفة تحول دون انتحار امرأة في ولاية تينيسي… ومنقذها جون بون جوفي

استطاع نجم الرّوك جون بون جوفي إنقاذ امرأة من محاولة الانتحار وذلك في حادث وقع في ناشفيل بولاية تينيسي بعد ظهر الأربعاء، حيث كانت امرأة على حافة جسر ناشفيل للمشاة تفكّر بوضوح في القفز بغية الوفاة.

أظهر مقطع فيديو بكاميرات الشّارع رجلًا ذا شعر طويل قليلًا يقترب من هذه المرأة ويبدأ بالتّحدّث معها.

وقع الحادث حوالي السّاعة السّادسة مساء. بينما كان المغنّيّ الأسطوري يصوّر فيديو موسيقيًّا في المنطقة المجاورة.

في الفيديو، يمكنك أن ترى كيف اقترب بون جوفي من هذه المرأة وبدأ في التّحدّث معها وهي على وشك السّقوط لموتها المؤكد. تمّت مشاركة فيديو المراقبة على “إكس” بواسطة قسم شرطة متروبوليتان ناسفيل. استمرّ “جوفي” في التّحدّث إلى هذه المرأة لفترة من الوقت حتى أقنعها بالفعل بعدم القفز. وقد ساعد المرأة على العودة إلى الجانب الآخر من السّياج وأنقذ حياتها.

من الواضح أنّ تلك المرأة كانت في حالة من الضّيق الشديد. وبعد أن تمّ وضعها في أمان تام، احتضن بون جوفي المرأة وبدأت في البكاء.

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وفقًا لوسائل الإعلام المحليّة، أكّد ممثلو بون جوفي أنّ نجم الرّوك لن يدلي بأي نوع من التّصريحات العامّة حول ما حدث يوم الأربعاء. والسّبب في هذا القرار هو عدم إظهار يأس شخص آخر. وبهذه الطّريقة يمكنه حماية خصوصيّة المرأة في مثل هذا الوقت العصيب. كلّ ما فعله بون جوفي هو ما كان سيفعله أيّ شخص آخر وجد نفسه في هذا الموقف. لكنّ قوّة المشاهير تحمل نوعًا من المزايا إذ يميل النّاس إلى التّعرّف إلى الأفراد المشهورين ويشعرون بطريقة ما بالتّواصل بسبب فنّهم أو إبداعاتهم.