الامارات | علاج فعال ورخيصٌ جداً بدل قطرة العين .. لن تصدق ما هو !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف علماء أن هناك علاجاً جاهزاً وسهلاً وهو في متناول كل واحد منا لحكّة العينين.

فضلاً عن أن العلاج المُكتشف غير مكلف مادياً وفعال جداً ولا يحتاج لوصفة طبية او زيارة المستشفى.

وقال علماء من المملكة المتحدة والصين إن "الضحك" يمكن أن يكون بديلا فعالا للقطرات الطبية المستخدمة في علاج جفاف العين الشائع.

وفي الدراسة، شرع فريق البحث في تقييم فعالية وسلامة تمارين الضحك لدى المرضى الذين يعانون من أعراض مرض جفاف العين.

وشملت التجربة 283 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، تم تشخيصهم بهذه الحالة باستخدام درجة مؤشر مرض سطح العين (OSDI).

واستخدم بعض المشاركين قطرات حمض الهيالورونيك الصوديوم 4 مرات في اليوم لمدة 8 أسابيع، بينما تم تكليف البعض الآخر بمجموعة من تمارين الضحك خلال الفترة نفسها.

وبعد 8 أسابيع، تم قياس تغييرات درجات عدم الراحة على سطح العين في الأسبوعين العاشر والثاني عشر.

وكان متوسط ​​درجة OSDI في مجموعة تمارين الضحك أقل مقارنة بأولئك الذين استخدموا قطرات العين، ما يشير إلى أن الضحك كان أكثر فعالية في علاج الحالة.

وأظهرت تمارين الضحك أيضا تحسنا كبيرا في مقاييس أخرى لصحة العين، مثل الرطوبة بعد الرمش، ووظيفة الغدة الدهنية التي تساعد في منع الدموع من التبخر بسرعة كبيرة، والصحة العقلية بشكل عام.

وفي ورقة بحثية نشرتها مجلة BMJ، قال العلماء إن الضحك قد يكون بديلا رخيصا وفعالا للقطرات.