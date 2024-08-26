اعلنت البعثة الأوروبية بالبحر الأحمر، أن "لنيران لا تزال مشتعلة في سفينة ترفع علم اليونان منذ هجوم للحوثيين قبل 3 أيام"، مشيرة الى انه "لا توجد مؤشرات واضحة حتى اللحظة على حدوث تسرب نفطي من السفينة".
وفي وقت سابق، اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن "ناقلة نفط ترفع علم اليونان راسية في البحر الأحمر بعد تعرضها لهجمات".
وذكرت هيئة "عمليات التجارة البحرية البريطانية" أن الناقلة التي تحمل منتجات النفط "سونيون" ، تعرضت لهجوم من قبل زورقين صغيرين وأصيبت بثلاثة مقذوفات، في البحر الأحمر، قبالة اليمن"، موضحة أنه "لم يتم تسجيل خسائر بشرية بين أفراد طاقم السفينة وعددهم 25 شخصا، لكن السفينة التي تحمل علم اليونان فقدت قدرتها على المناورة".
كانت هذه تفاصيل خبر البعثة الأوروبية بالبحر الأحمر: النيران لا تزال مشتعلة في سفينة ترفع علم اليونان منذ هجوم للحوثيين قبل 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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