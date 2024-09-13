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موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ، نظيره ونوتجهام فورست، على ملعب آنفيلد، في الخامسة عصر غد السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من 2024-2025.

ويحتل ليفربول، المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يأتي نوتنجهام في المركز التاسع برصيد خمس نقاط.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2024-2025:
التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمى أليسون
خط الدفاع روبرستون - فان دايك - كوناتي- أرنولد
خط الوسط ماك أليستر- جرافنبرخ - سوبوسلاي
خط الهجوم محمد صلاح - جوتا - لويس دياز

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة المباراة عبر قناة beIN Sports 1.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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