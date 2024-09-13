إخماد حريق أعشاب وأشجار في حصارات وآخر شب داخل متجر مواد غذائية في البيسارية

أفادت المديريّة العامّة للدّفاع المدني، بأنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب وأشجار حرجيّة في حصارات- جبيل، وآخر شبّ داخل متجر لبيع المواد الغذائيّة في البيسارية- الزهراني، وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات".

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