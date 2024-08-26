لابيد: على نتانياهو عقد صفقة لإعادة الأسرى حتى لو ألحقت به ضررًا سياسيًا

نقلت صحيفة "معاريف" العبريّة عن زعيم المعارضة الإسرائيليّة ​يائير لابيد​، تأكيده أنّ "القوّة الّتي استُخدمت بالأمس، رغم التّأخير، يمكن أن تضغط للتوصّل إلى تسوية سياسيّة مع حزب الله"، معتبرًا أنّ "حكومة ​بنيامين نتانياهو​ تعرض علينا الحرب إلى الأبد، ولا أعتقد أنّ هذا يجب أن يكون هدف إسرائيل".

ورأى أنّه "كان ينبغي على الحكومة أن تغيّر اتجاهها في غزة منذ فترة طويلة، وأن تعقد صفقة وتوقف إطلاق النّار"، لافتًا إلى أنّه "من غير الصّحيح أن نخوض معركةً لمدّة 11 شهرًا، وعلينا السّعي للانتهاء في غزة والاهتمام بقضيّة الشّمال".

وأشار لابيد إلى أنّه "عندما غادر رئيس حزب "معسكر الدّولة" الإسرائيلي بيني غانتس الحكومة بدأت التصدّعات، ولن أرفع يدي حتّى إسقاط الحكومة"، معتبرًا أنّ "على نتانياهو أن يعقد صفقةً لإعادة الأسرى، حتّى لو ألحقت به ضررًا سياسيًّا".