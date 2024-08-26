حراك المتعاقدين الثانويين: لإعفاء تلاميذ الجنوب من رسم التسجيل للعام الدراسي المقبل

ثمّن "حراك المتعاقدين الثانويين" في بيان، "جهود وزير التّربية في موضوع بدل الإنتاجيّة"، مطالبًا بـ"إعفاء تلاميذ الجنوب من رسم التّسجيل للعام الدّراسي المقبل". ولفت إلى أنّ "هؤلاء التّلاميذ وأهاليهم وأساتذتهم الّذين تهجّروا من قراهم، ويعيشون أعباء حياة لا تتوافر فيها أدنى مقوّمات وشروط الحياة الطّبيعيّة، لذا من الواجب أن نكون معهم وإلى جانبهم".

ودعا إلى "إعداد قرارات ومراسيم وخطط إنقاذ تربويّة تضمن للمعلّم المتعاقد حقّه بالعقد الكامل، وللتّلاميذ فرص تعليم طبيعيّة يُعطى فيها المنهج والكفايات، وهذا يكون في كلّ مدرسة وثانويّة ومهنيّة ستغلق أبوابها في أي منطقة لبنانيّة؛ وذلك نتيجة للعدوان الإسرائيلي"، مشدّدًا على ضرورة "تسوية أوضاع الأساتذة المستعان بهم والإجرائي في خصوص بدل الإنتاجيّة، وإعطائها لهم".