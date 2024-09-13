موعد مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة المجانية.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يحل الأهلي ضيفا على جورماهيا الكيني في الثالثة عصر الأحد، على ملعب نيايو الوطني، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
تشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: رامي ربيعة ومحمد هاني وياسر إبراهيم يحيى عطية الله.
الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات رضا سليم (طاهر محمد طاهر).
الهجوم: وسام أبو علي.
القناة الناقلة
وأعلنت قناة أبوظبى الرياضية عن نقل مباراة الاهلى وجورماهيا الكينى فى الثالثة عصر الاحد المقبل عبر قنواتها المفتوحة