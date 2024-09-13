موعد مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة المجانية.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يحل الأهلي ضيفا على جورماهيا الكيني في الثالثة عصر الأحد، على ملعب نيايو الوطني، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة ومحمد هاني وياسر إبراهيم يحيى عطية الله.

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات رضا سليم (طاهر محمد طاهر).

الهجوم: وسام أبو علي.

القناة الناقلة

وأعلنت قناة أبوظبى الرياضية عن نقل مباراة الاهلى وجورماهيا الكينى فى الثالثة عصر الاحد المقبل عبر قنواتها المفتوحة