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موعد مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة المجانية.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - يحل الأهلي ضيفا على جورماهيا الكيني في الثالثة عصر الأحد، على ملعب نيايو الوطني، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة ومحمد هاني وياسر إبراهيم يحيى عطية الله.

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات رضا سليم (طاهر محمد طاهر).

الهجوم: وسام أبو علي.

القناة الناقلة

وأعلنت قناة أبوظبى عن نقل مباراة الاهلى وجورماهيا الكينى فى الثالثة عصر الاحد المقبل عبر قنواتها المفتوحة

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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