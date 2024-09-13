قائد الجيش التقى وفداً من تجمّع العسكريين المتقاعدين وبحثوا بالحلول المناسبة لتحقيق مطالبهم

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، وفدًا من تجمّع العسكريين المتقاعدين ضمّ النائب السابق شامل روكز والعميدين المتقاعدين أندره بو معشر وبسام ياسين، إضافةً إلى رئيس رابطة قدماء القوات المسلّحة اللبنانية اللواء نقولا مزهر على رأس وفد ضمّ العميدين مصطفى مسلماني وأنطوان هيدموس، بالإضافة إلى اللواء الياس الشاميه.

وتناول البحث أوضاع العسكريين المتقاعدين والتنسيق مع الحكومة بهدف تأمين الحلول المناسبة لمطالبهم، وتقريب وجهات النظر للتوصل إلى صيغة مشتركة.

وفي سياق منفصل، استقبل قائد الجيش مساعدة مدير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR لشؤون الحماية Ruvendrini Menikdiwela، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.