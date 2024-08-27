باخرة الفيول الجزائري رست في البحر قبالة منشآت نفط طرابلس

وصلت الباخرة الجزائريّة "عين أكر" منذ بعض الوقت إلى قبالة منشآت نفط طرابلس الكائنة في ​البداوي​، ورست في عرض البحر بالقرب من خزّانات نفط المنشآت، بانتظار السّماح لها بتفريغ حمولتها، وهي عبارة عن 30 ألف طن متري من الفيول أويل الجزائري، مقدّمة على شكل هبة من الحكومة الجزائرية، لمساعدة لبنان لمواجهة النّقص الحاصل في مادة الفيول من أجل تشغيل معامل إنتاج الكهرباء.

وكان قد أعلن وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في وقت سابق اليوم، أنّ "ناقلة النّفط المحمّلة بـ30 ألف طن من الفيول وصلت من الإسكندرية إلى الزهراني، وبدأت إفراغ حمولتها، ما يسمح برفع التّغذية بالتيّار الكهربائي إلى ما بين 4 و6 ساعات يوميًّا".