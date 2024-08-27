شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، اجتماعاتها الأسبوع المقبل، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.



وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وحتى الآن وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1، 2، 3 سبتمبر 2024.