الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق بيروت والبقاع ومناطق جنوبية عدة

خرق الطّيران الحربي الإسرائيلي جدار الصّوت فوق بيروت والبقاع وعدد من المناطق الجنوبيّة، مُحدثًا دويًّا قويًّا فوق النبطية وإقليم التفاح وصيدا والزهراني وحاصبيا وغيرها، حيث حلّق على علو منخفض.

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