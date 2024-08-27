وفد إسرائيلي من الموساد والشاباك والجيش توجه إلى الدوحة لعقد جولة جديدة من المفاوضات

توجّه الوفد المفاوض الإسرائيلي بتشكيلته الكاملة من رئيس الموساد والشاباك وممثّل الجيش، إلى العاصمة القطريّة الدوحة، لعقد جولة جديدة من المفاوضات حول وقف إطلاق النّار في قطاع غزة. وسيجتمع الوفد مع ممثّلين من مصر وقطر والولايات المتّحدة الأميركيّة، الّذين يستمرّون في جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة "حماس".

ويأتي ذلك بعد أن أنهى الوفد المفاوض مشاورات في إسرائيل، عقب عودته من القاهرة.