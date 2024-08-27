إلغاء بعض رحلات قطارات "يوروستار" بين بروكسل ولندن بعد حادث تصادم في بلجيكا

اضطربت حركة قطارات "يوروستار" الّتي تربط بين بروكسل ولندن بشدّة، بسبب اصطدم قطار سريع كان متّجهًا من بروكسل إلى ليل في فرنسا، بمقطورة جرار تعطّل عند تقاطع في بيكليه، الّتي هي ضمن بلدية تورناي البلجيكيّة قرب الحدود الفرنسيّة.

وأوضحت شركة "إنفرابيل"، الّتي تدير البنية التحتيّة لسكك الحديد في بلجيكا، أنّ خمسة قطارات من أصل 18 مبرمَجة لهذا اليوم (اثنان من لندن إلى بروكسل وثلاثة من بروكسل إلى لندن) أُلغيت، بينما شهدت القطارات الأخرى تأخيرًا "لنحو ساعة".

وقد أدّى الحادث إلى إصابة شخصين على متن القطار، في حين تولّت خدمات الطّوارئ رعاية سائق القطار الّذي أُصيب بصدمة. وتمكّن 120 راكبًا من الوصول إلى تورناي بالحافلة.