"سرايا القدس": الاستيلاء على طائرتَين بدون طيار صهيونيتَين في خانيونس

كشفت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنّ "مقاتلينا تمكّنوا من الاستيلاء على طائرتَين بدون طيّار صهيونيّتَين، خلال تنفيذهما مهامًا استخباريّة في سماء مدينة خانيونس".

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