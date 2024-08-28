قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفيات مدينة طولكرم وتقتحم مخيم الفارعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مستشفيات مدينة طولكرم، بعد اقتحامها من محورها الغربي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن آليات الاحتلال تمركزت في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وفرضت حصارا عليها، وأعاقت حركة تنقل مركبات الإسعاف، واحتجزت إحداها أمام المستشفى الحكومي، وقامت بتفتيشها.

وانتشرت آليات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء ومفارق المدينة، وتحديدا شارع نابلس ودوار اكتابا وحي الرشيد في ضاحية ذنابة، وجبل النصر على مدخل مخيم نور شمس شرقا مع انتشار للمشاة والقناصة في الأحراش والمزارع المحيطة بالمخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس.

ونقلت عن مصادر محلية أن محيط مخيم الفارعة ووادي الفارعة شهدا في وقت سابق من الليلة الماضية حركة نشطة لطائرات الاستطلاع المسيرة، إضافة إلى انتشار قوات من المشاة في محيط المخيم، وبعد ذلك تم اقتحام المخيم بعدد كبير من جنود الاحتلال.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري باتجاه مخيم الفارعة.

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