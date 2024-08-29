وزير الخارجية الإسرائيلي اكد بان إسرائيل تسعى لمنع فرض عقوبات أوروبية على سموتريتش وبن غفير

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أن تل أبيب "تعمل مع أصدقائها في أوروبا لمنع اتخاذ قرارات ضد إسرائيل غدًا الخميس في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بناءً على مبادرات جهات مناهضة لإسرائيل".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب تعمل منع قرار يتعلق بفرض عقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير، وكذلك لمنع قرار إلغاء اتفاقية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي تتيح التعاون في مجموعة متنوعة من المجالات، في ظل دعوات بعض أعضاء الاتحاد إلى إلغائها.