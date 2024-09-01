الاحتلال الاسرائيلي يعتقل شاب شرق رام الله اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، الشاب محمد أحمد أبو عليا، من قرية المغير شمال شرق رام الله، وفقا ل "وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال استولى على مركبة الشاب أبو عليا، بعد مداهمة منزل ذويه وتخريب محتوياته.

وقد شارك العشرات من الشبان، الليلة، في مسيرة جابت شوارع وسط مدينة رام الله، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وردد المشاركون الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال المستمرة في قطاع غزة ومحافظات شمال الضفة الغربية، خاصة جنين التي تتعرض لعدوان متواصل منذ أربعة أيام.

وندد المشاركون بصمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا.