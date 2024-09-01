إعلام عبري: إسرائيل تصادق على تمديد استدعاء 350 ألف جندي احتياط

ياسر رشاد - القاهرة - حتى نهاية العام

الأحد 01/سبتمبر/2024 - 08:43 ص 9/1/2024 8:43:22 AM

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) على تمديد استدعاء 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية العام الجاري، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في وقت لاحق الموافقة على تمديد الأمر الذي يسمح بتجنيد 350 ألف جندي احتياط، حتى نهاية عام 2024.

من ناحية أخرى، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن 15 جنديًا إسرائيليًا من لواء المظليين رفضوا العودة إلى القتال في غزة.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، حربها البرية والبحرية والجوية على قطاع غزة، منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة ما يقرب من 135 ألف فلسطيني.