استشهاد 67 فلسطينياً في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 67 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر، بانتشال 45 شهيداً من مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع.

كما استشهد ٢٢ فلسطينياً في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات وجباليا وسط وشمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي للمناطق الشرقية والشمالية لشمال القطاع.

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