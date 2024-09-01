استشهاد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ثلاثة فلسطينيين، الليلة، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في منطقة التوبة بمخيم جباليا الواقع شمال غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في منطقة التوبة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المكثف والشامل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، جوا وبرا وبحرا، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمار هائل بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.

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