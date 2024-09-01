استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، باستشهاد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمال القطاع، تزامن ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف لمناطق متفرقة في قطاع غزة، مخلفة أضراراً بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.

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