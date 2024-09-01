إيران: أي خطأ من أمريكا أو الكيان الصهيوني سيواجه بضربة شديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، أن أي خطأ في الحسابات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني سيواجه بضربة شديدة من قبل قوات الدفاع الجوي الإيرانية.

وفي تصريحات أدلى بها صباحي فرد، أكد أن القوات الإيرانية تمتلك القدرة الكاملة على مواجهة أي اعتداء محتمل على الأراضي الإيرانية. وأضاف أن تجهيزات الدفاع الجوي الإيرانية تعتمد على التكنولوجيا المحلية الصنع، وهي متطورة وصُممت خصيصًا لمواجهة التهديدات التي تواجهها إيران.

وأشار قائد قوات الدفاع الجوي إلى أن استعدادات القوات الإيرانية تشمل أحدث المعدات والتقنيات التي تعزز قدرتها على التصدي لأي هجمات محتملة. وأكد أن إيران تمتلك القدرة على الرد بشكل قوي وفعال على أي تحركات عدائية تهدد أمنها الوطني.

وأوضح صباحي فرد أن الاستعدادات العالية للقوات الإيرانية تأتي ضمن استراتيجيتها الدفاعية الشاملة لضمان حماية سيادتها وأراضيها ضد أي اعتداءات قد تشكل تهديدًا للأمن القومي الإيراني.

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة اثنين من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان له أن المصابين تعرضوا لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال خلال عملية اقتحام نفذتها في المخيم، مما أدى إلى إصابتهما بجروح. وأضاف البيان أن فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر قدمت العناية الطبية اللازمة للمصابين ونقلتهما إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن التصعيد العسكري في المنطقة يواصل التأثير بشكل كبير على المدنيين، مما يستدعي تعزيز جهود الإغاثة والرعاية الصحية في ظل الأوضاع المتدهورة.

وطالب الهلال الأحمر المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للحد من تصعيد العنف وحماية المدنيين الفلسطينيين، مؤكدًا أن استمرار الهجمات والتصعيد العسكري يزيد من معاناة السكان ويعرض حياتهم للخطر.

الجبهة الشعبية : عملية ترقوميا مشروع رد على جرائم الاحتلال ورسالة قوية للعدو

أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالعملية البطولية التي وقعت قرب حاجز ترقوميا، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي. واعتبرت الجبهة أن هذه العملية تشكل ردًا مشروعًا على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال والحملة العسكرية التي تستهدف شمال الضفة الغربية.

وفي بيان لها، أكدت الجبهة الشعبية أن عملية ترقوميا تُعد رسالة قوية للعدو الإسرائيلي بأن "قطار العمليات الفدائية يسير بلا هوادة". وأشارت إلى أن العملية تثبت عجز الاحتلال وفشله أمام إرادة المقاومة، وتعيد رسم معادلات الردع في الضفة الغربية.

وأضافت الجبهة أن الهجوم يبرهن على قوة المقاومة وقدرتها على تنفيذ عمليات مؤثرة، ما يضع الاحتلال في حالة إرباك ويعطل حساباته. ودعت الجبهة إلى استمرار العمليات البطولية، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى تحقيق أهدافه.