سحب ورياح خفيفة.. حالة الطقس بالإمارات اليوم الإثنين

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الإثنين موضحًا أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.



وأوضح المركز في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً، و حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية،وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ساعة.

وتابع، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:00 والمد الثاني عند الساعة 00:36 والجزر الأول عند الساعة 18:38 والجزر الثاني عند الساعة 07:35

وذكر، في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط أحياناً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:52 والمد الثاني عند الساعة 21:25 والجزر الأول عند الساعة 15:56 والجزر الثاني عند الساعة 03:55

وجاءت درجات المتوقعة العظمى والصغرى كالاتي:

أبوظبي 42 33 85 30

دبي 42 32 85 35

الشارقة 41 31 85 35

عجمان 41 30 80 35

أم القيوين 40 30 80 30

رأس الخيمة 42 33 80 30

الفجيرة 35 30 85 45

العـين 44 31 55 20

ليوا 45 31 65 25

الرويس 40 30 85 35

السلع 40 30 85 35

دلـمـا 39 33 80 40

طنب الكبرى 36 31 80 45

طنب الصغرى 36 31 80 45

أبو موسى 36 31 80 50