ترامب: المساعدات العسكرية لأوكرانيا أفرغت مخازن الأسلحة الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - قال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق إن المساعدات العسكرية لأوكرانيا أفرغت مخازن الأسلحة الأمريكية وتركت الولايات المتحدة عرضة للخطر، وفقا ل"روسيا اليوم".

وأوضح في حديث لـ"فوكس نيوز": "أعلنوا أن لدينا ذخيرة قليلة للغاية وعندما توليت منصبي، قالوا إنه ليست لدينا ذخيرة، فسألت: "أولا، من الغبي الذي يقول ذلك؟" يمكنك أن تقول ذلك لي ولرجلين آخرين لكن من يقول إن الولايات المتحدة ليس لديها شيء، فهو يعلن ذلك للعالم كله، وعلى وجه الخصوص أوكرانيا: فقد قدمنا ​​لها أشياء كثيرة بمليارات الدولارات".

وأضاف: "قمت بإعادة بناء جيشنا وتجديد احتياطياتنا من الذخيرة. كانت لدينا ذخيرة كثيرة، والآن ليست لدينا ذخيرة. كيف ستعجبك أن تكون في مكان (الرئيس الصيني) شي جين بينغ الذي يسمع أن أمريكا ليس لديها ذخيرة؟ نحن معرضون للخطر للغاية".