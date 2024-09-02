الاحتلال يعتقل مواطنين من رام الله والبيرة ويداهم منازلهم

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وفقا ل"وفا".

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسامة غريب الجمزاوي (45 عاما) من حي البالوع بمدينة البيرة، ومدحت صالح أبو شريفة (30 عاما) من مخيم الجلزون شمال رام الله، وناصر جميل ناصر (44 عاما) من قرية رأس كركر غربا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم السادس على التوالي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، منذ يوم الأربعاء الماضي، عن استشهاد 17 مواطنا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.