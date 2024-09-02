بوتين: روسيا ستواصل موقفها الهادف لإضفاء الطابع الديمقراطي على الرياضة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع صحيفة أونودور المنغولية إن اللجنة الأولمبية الدولية تنتهك بشكل صارخ المثل الأولمبية، لكن روسيا ستواصل السير على طريق إضفاء الطابع الديمقراطي على الرياضة وإزالة القيود المبالغ فيها.



ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أضاف بوتين:"إن القادة الحاليين للجنة الأولمبية الدولية، الذين يتصرفون بناء على أوامر من الغرب الجماعي، في مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، ينتهكون بشكل صارخ المثل الأولمبية التي ينبغي لهم أن يدافعوا عنها، وبدلاً من تعزيز حقوق الرياضيين، وسلامة الحركة الأولمبية وعالميتها، فإنهم يتمسكون بمكانتهم الاجتماعية وسلطتهم ورخائهم الشخصي".



وتابع الرئيس الروسي:"سنسعى إلى المزيد من الديمقراطية في الحركة الرياضية، وسنعمل على إزالة الحواجز والقيود المصطنعة، وتوسيع نطاق الأحداث الرياضية الوطنية والدولية".

بوتين يصل لعاصمة تيفا جنوب سيبيريا

وعلى صعيد آخر، وصل الرئيس الروسي إلى كيزيل، عاصمة جمهورية تيفا الواقعة في جنوب سيبيريا، في زيارة هي الأولى للمنطقة منذ عشر سنوات.

ومن المقرر أن يزور بوتين المدرسة رقم 20 التي تحمل اسم أبطال الوطن، حيث سيعقد درسا مفتوحا بعنوان "محادثات حول أهم الأشياء".

كما سيرأس الرئيس جلسة حول تطوير جمهورية تيفا وسيعقد اجتماعا مع رئيس تيفا فلاديسلاف خوفاليج.