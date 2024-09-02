مصرع 27 شخصا جراء الأمطار والفيضانات بولايتين في الهند

ياسر رشاد - القاهرة - لقي 27 شخصا مصرعهم في الهند جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في أنحاء ولايتي "تلنجانا" و"أندرا براديش".

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الإنجليزية اليوم الإثنين أن السلطات قامت بإجلاء الآلاف من منازلهم في مناطق الفيضانات ونقلتهم إلى ملاذات مؤقتة، فيما ألغت أكثر من 100 رحلة قطار وحولت مسار رحلات أخرى في الولايتن.

وتابعت الشبكة أن حركة المرور تعطلت جراء غمر الكثير من المناطق بالمياه، فيما أصدرت السلطات تحذيرات من اللون الأحمر في العديد من مناطق الولايتين.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لرئيسي حكومتي الولايتين أنه سيتم إرسال الدعم والمساعدات اللازمة لمواجهة الفيضانات.