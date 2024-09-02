حزب الله يقصف موقع بياض بليدا بالمدفعية

ياسر رشاد - القاهرة - قصف حزب الله، مساء اليوم الاثنين، موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة، وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:50 من بعد ظهر يوم الاثنين 2-9-2024، موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.
حزب الله ترد على قصف بلدة الناقورة
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء صباح اليوم على بلدة الناقورة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مجددًا يوم الاثنين 2-9-2024 مستعمرات عين يعقوب وجعتون ويحيعام بصلية من صواريخ الكاتيوشا.
موقع المنارة
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:20 من بعد ظهر يوم الاثنين 2-9-2024، موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.