انفجارات في حقل كونيكو قرب القاعدة الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - افادت مصادر سورية، بأن أصوات انفجارات لم تعرف طبيعتها دوت في حقل كونيكو شرقي سوريا حيث تتواجد القاعدة الأميركية.



المجاهدين الفلسطينية: نتنياهو المسؤول عن قتل الاسرى



في وقت سابق، اكدت حركة المجاهدين الفلسطينية، أن تصريحات نتنياهو الأخيرة عبارة عن استعراض مسرحي مليئ بالأكاذيب والوهم والغطرسة التي يكذبها الواقع والميدان.

وقالت الحركة في بيانها، إن نتنياهو هو المسئول الوحيد عن قتل الأسرى الصهاينة المحتحزين لدى فصائل المقاومة بشكل متعمد وممنهج، منذ عمليات أسرهم الى اليوم حتى يتخلص من الثمن المستحق لتحريرهم ومن أجل الحفاظ على مصالحه الشخصية الضيقة واستمرار حكومته الفاشية .



وحملت الإدارة الأمريكية المسئولية الأولى عن مواصلة المجرم نتنياهو لجرائمه ضد الانسانية في غزة والضفة والقدس وعن تهربه من دفع أي استحقاق لوقف إطلاق النار لأنها توفر له الدعم السياسي والعسكري اللامحدود وتمارس سياسة الخداع والتضليل خدمة لسياسة نتنياهو وعصابته المتطرفة

واشارت إلى أن مصير قوات الاحتلال في قطاع غزة ومحور فيلادفيا هي الاندحار والهزيمة وستبقى قوات جيشه المأزوم تتلقى الضربات على يدي أبطال مقاومتنا الغراء ، وعلى العدو أن يقبل بشروط المقاومة حتى يحرر أسراه ..

ودعت الحركة لتكثيف ضربات المقاومة في كل الساحات وتصعيد المواجهة فلن يرتدع المجرم نتنياهو ولن يوقف غطرسته الا عبر لغة المقاومة والحراب ..