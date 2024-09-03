“شؤون الأسرى الفلسطينية”: استشهاد أسير فلسطيني بسبب التعذيب داخل سجون الاحتلال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365 - متابعات

أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جريمة مركبة بحق أسير فلسطيني من بلدة كفر دان بمدينة جنين شمال الضفة الغربية، وذلك بعد اعتقاله فجر اليوم من منزله رهينة للضغط على نجله الجريح لتسليم نفسه، وقتله ميدانياً بالضرب والتعذيب.

وأكدت الهيئة أن آثار القيود بدت واضحة على يدي الأسير، وآثار الضرب والتعذيب على جسده، الأمر الذي يؤكد أنه استشهد نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب.

وأشارت إلى أن حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة منذ إعلان الاحتلال عن الحملة العسكرية الأخيرة شمال الضفة الغربية، بلغت نحو ١٣٠ حالة اعتقال.

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