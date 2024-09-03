اخبار العالم

“الانتخابات التونسية”: 3 مرشحين للانتخابات هم قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال

0 نشر
Waleed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الانتخابات التونسية”: 3 مرشحين للانتخابات هم قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الاثنين، عن قبول 3 مرشحين للانتخابات هم قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى تونس فى شهر أكتوبر المقبل، فيما يشترط للمرشح تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل فى كل دائرة انتخابية.

كما تشترط الهيئة حصول المرشح على ما يعرف “بالبطاقة عدد 3” وهى وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا