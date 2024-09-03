شمال أفريقيا يسجل درجات حر قصوى مع احتباس حراري كبير مقارنة ببقيّة القارّة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهدت منطقة شمال أفريقيا احتباسًا حراريًا كبيرًا، مع زيادة في درجات الحرارة مقارنة ببقية القارة بزيادة قدرت بـ4ر0 درجة خلال الفترة 1991م – 2023 م.

وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد في تقرير حول المناخ نشرته اليوم، أنه خلال 2023م تمّ تسجيل ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة في شمال غرب أفريقيا وتحديدًا بالمغرب وفي سواحل موريتانيا وفي شمال غرب الجزائر.

وخلال يوليو وأغسطس 2023 عرف شمال أفريقيا موجات حر قصوى، وسجل خلال الفترة ذاتها درجات قياسية بتونس العاصمة، في حدود 49 درجة، و50،4 درجات بأغادير بالمغرب.

وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد فقد شهدت مناطق عدّة من تونس والمغرب والجزائر ونيجيريا والكامرون وإثيوبيا ومدغشقر وأنغولا وزمبيا والزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية جفافًا حادًا خلال سنة 2023.

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