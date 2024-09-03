الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت شمال رام الله ويهدد الطلاب

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت جامعة بيرزيت شمال رام الله اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية فجر اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر.



ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال عاثوا خرابا في ممتلكات الحركة الطلابية، واستولوا على العديد من الممتلكات والمطبوعات الخاصة بالأنشطة الطلابية.



الاحتلال يلصق منشورات ترهيب للطلاب الفلسطينيين

كما ذكرت المصادر، بقيام جنود الاحتلال بإلصاق منشورات ترهيب للطلبة، تدعوهم فيها إلى عدم المشاركة في الأنشطة الطلابية، ومتوعدة بتدمير مستقبلهم.



إصابة شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال قلقيلية

وعلى صعيد آخر أصيب شاب، اليوم، بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة قلقيلية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن شابا يبلغ من العمر (28 عاما) أصيب بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ، خلال اقتحام الاحتلال منطقة "المقبرة" قرب ميدان أبو علي إياد بالمدينة، ونقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، إذ وصفت إصابته بالمتوسطة.