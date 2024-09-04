الجزائر تبدأ مرحلة الصمت الانتخابي تمهيدًا للانتخابات الرئاسية السبت المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت الجزائر، اليوم الأربعاء، مرحلة "الصمت الانتخابي"، تمهيدًا لبدء عمليات الاقتراع للانتخابات الرئاسية، السبت المقبل، بعد انتهاء الحملات الانتخابية للمرشحين التي استمرت 20 يومًا.



ويختار الجزائريون رئيسهم، السبت 7 سبتمبر الجاري، في انتخابات يتنافس فيها 3 مرشحين، بينهم الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون، إضافة إلى مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، ومرشح حركة مجتمع السلم عبدالعالي حساني شريف.

وبعد انقضاء الأجل القانوني للحملات الانتخابية التي انطلقت 15 أغسطس الماضي، تبدأ فترة "الصمت الانتخابي"، ابتداء من منتصف ليلة يوم الثلاثاء وحتى يوم الاقتراع، وفقًا لما ينص عليه قانون الانتخابات بالبلاد.

وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ضرورة "التقيد الصارم" بفترة الصمت الانتخابي، الذي يعقب اختتام الحملة الانتخابية.

ويمنع خلال هذه الفترة نشر وبث الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، و5 أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

وينص القانون أيضًا على أنه لا يمكن لأي كان، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها.

ولم تسجل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري في الجزائر أي تجاوز من حملات المرشحين الثلاثة.

والاثنين الماضي، انطلقت عملية تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج، لاختيار رئيس للجمهورية الجزائرية في الانتخابات الرئاسية.