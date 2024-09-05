قناة MTV: لودريان سيلتقي في السعودية، خلال ساعات نزار العلَولا في حضور البخاري

أفادت معلومات mtv بأن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيلتقي، في السعودية، خلال ساعات، الوزير المفوض نزار العلَولا في حضور السفير وليد البخاري.

وأشارت مصادر mtv إلى أن ودريان لديه أفكار جديدة يريد مناقشتها مع العلَولا تتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان وتحضير جلسة الانتخاب في حال نجحت مفاوضات غزة على قاعدة أن يكون لبنان جاهزاً لاقتناص فرصة الهدنة لانتخاب رئيس يكون حاضراً في الملفات السياسية الكبرى.