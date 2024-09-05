شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمريكية صارمة لمواجهة التدخل الروسي "المتوقع" في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

تقييد إصدار تأشيرات الدخول

تصنيف شركات روسية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اتخاذ إجراءات لمنع "الجهات الفاعلة الخبيثة" من استخدام وسائل الإعلام المدعومة من الكرملين "كغطاء لأنشطة تأثير سرية تستهدف الانتخابات الأمريكية" المقررة في نوفمبر المقبل "وتقويض المؤسسات الأمريكية الديمقراطية".وأضافت الوزارة في بيان مساء الأربعاء: "كجزء من جهد منسق مع وزارة الخزانة والوكالات الحكومية الأخرى، تعمل الوزارة على إدخال سياسة جديدة لتقييد تأشيرات الدخول، وإصدار قرارات بموجب قانون البعثات الأجنبية، والإعلان عن عرض بقيمة 10 ملايين دولار من خلال برنامج مكافآت من أجل العدالة".وأعلنت الوزارة سياسة جديدة لتقييد إصدار تأشيرات الدخول لأفراد معينين "يستخدمون نيابة عن منظمات إعلامية مدعومة من الكرملين، تلك المنظمات كغطاء لأنشطة سرية، وهم مسؤولون عن الانخراط في التأثير السري أو ضالعون فيه".وأضافت: "نحن نتخذ هذه الإجراءات ضد هؤلاء الأفراد حصريًا بسبب أنشطتهم الشائنة المتعلقة بالتأثير السري، وليس بسبب محتوى أي تقارير أو أنشطة تضليلية، ونظرًا إلى أن سجلات التأشيرات تتمتع بالسرية، فلن يُكشف علنا عن طلبات الأفراد طبقًا للسياسة الجديدة، بما في ذلك أسماء المستهدفين والمعلومات التعريفية المحددة".وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: "استنادًا لسلطات وزارة الخارجية الأمريكية بموجب قانون البعثات الأجنبية، صنفنا الوجود التشغيلي في الولايات المتحدة لقناة روسيا سيغودنيا والشركات التابعة لها، وهي آر آي إيه نو وستي، آر تي، تي نو وستي، رابتلي، سبوتنيك، كبعثات أجنبية.وثالت إن هذه الكيانات لها وجود تشغيلي في الولايات المتحدة، وتخضع لسيطرة حكومة الاتحاد الروسي بشكل فعال".وأضافت: "باعتبارها كيانات مصنفة بموجب قانون البعثات الأجنبية، فإنها ستكون ملزمة بإخطار الوزارة بجميع الموظفين العاملين في الولايات المتحدة، كما سيطلب من هذه الكيانات أيضًا الكشف والإفصاح عن جميع الممتلكات العقارية التي تمتلكها داخل الولايات المتحدة".وأوضحت أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، الذي يديره جهاز الأمن الدبلوماسي التابع للوزارة، يسعى إلى الحصول على معلومات عن الجهود الأجنبية المحتملة للتأثير على الانتخابات الأمريكية أو التدخل فيها.