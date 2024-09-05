زاخاروفا تعلق على استقالة كوليبا وتدعو وزراء خارجية دول الناتو للاقتداء به

ياسر رشاد - القاهرة - علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء على استقالة وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، داعية وزراء خارجية دول حلف "الناتو" إلى أن يحذوا حذوه.

وكتبت زاخاروفا في منشور عبر منصة "تلغرام": "وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم يغادر منصبه، آمل أن يكون ذلك تضامنا مع زميله الأوكراني دميتري كوليبا، آمل أن تنتشر هذه الحملة في كافة دول الناتو".

وذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" نقلا عن مصادر، أن الحكومة الأوكرانية تخطط لإقالة وزير الخارجية دميتري كوليبا من منصبه، وقد يتم تعيين نائبه الحالي أندريه سيبيغا بدلا منه.

وزير الخارجية دميتيري كوليبا قدم طلبا للاستقالة

وفي وقت لاحق أعلن رئيس البرلمان الأوكراني "الرادا" رسلان ستيفانتشوك، أن وزير الخارجية دميتيري كوليبا قدم طلبا للاستقالة.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، إن وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا، ووزير الصناعات الإستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين، ورئيس وزارة حماية البيئة رسلان ستريليتس، وكذلك نائب رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي لأوكرانيا أولغا ستيفانيشينا قدموا خطابات استقالاتهم إلى البرلمان.

كما أعلنت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة إعادة الإدماج إيرينا فيريشوك استقالتها.

وأفاد نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك في وقت سابق أنه قد تكون هناك تغييرات وإقالات للموظفين هذا الأسبوع في مجلس وزراء أوكرانيا، وقد يفقد وزير الخارجية كوليبا ووزير العدل دينيس ماليوسكا منصبيهما.

وقال رئيس حزب "خادم الشعب" في البرلمان ديفيد أراخاميا، أيضا إن من الممكن توقع إعادة تعيين كبيرة للحكومة الأوكرانية. ووفقا له، فإن 50% من موظفي الحكومة سيخضعون للتغيير.