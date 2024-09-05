الأمم المتحدة "صامتة" بعد العقوبات الأمريكية بحق مجموعة "روسيا سيفودنيا"

ياسر رشاد - القاهرة - لم تعلق الأمم المتحدة، على العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد مجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية، معتبرة هذا الوضع مسألة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ردا على طلب "تاس": "لا تعليق، كقاعدة عامة، لا نعلق على الخطوات الثنائية".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 4 سبتمبر، فرض عقوبات على رئيسة تحرير قناة RT التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، ونائبيها أنطون أنيسيموف وإليزافيتا برودسكايا.

نائب رئيس خدمة البث الإخباري لقناة RT

وشملت العقوبات أيضا نائب رئيس خدمة البث الإخباري لقناة RT أندريه كياشكو، ورئيس قسم مشاريع الإعلام الرقمي قسطنطين كلاشينكوف وموظفة في قسم مشاريع الإعلام الرقمي يلينا أفاناسييفا.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة الخارجية على تشديد قواعد العمل فيما يتعلق بمجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية وهياكلها التأسيسية، مع تحديد وضعها على أنها "مكاتب تمثيل أجنبية".

بدورها، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات بالتآمر لانتهاك قانون تسجيل العملاء الأجانب وغسل الأموال ضد اثنين من موظفي قناة RT التلفزيونية، قسطنطين كلاشينكوف ويلينا أفاناسييفا.