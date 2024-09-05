موقع بريطاني: البحرية الأميركية الأقوى بالعالم ورغم ذلك اليمنيين أغلقوا البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن موقع "UNHERD" البريطاني، أن الحصار اليمني البحري في البحر الأحمر أصبح اليوم أقوى من أي وقت مضى، وقد يئس الجيش الأمريكي من محاولة رفعه .

وأضاف الموقع، أن مجموعة من المسلحين اليمنيين أغلقوا أحد أهم طرق التجارة في العالم، وأبحرت البحرية الأميركية بعيدًا في استسلام، ومع ذلك، فإننا لا نريد أن نتحدث عن هذا الأمر.

ولفت موقع "UNHERD" : لم نعد نعرف كيف نتحدث عما يجري في البحر الأحمر، فمن المفترض أن البحرية الأميركية هي البحرية الأقوى في العالم ؟! أن هذا الحدث أكثر من مجرد مشاركة شعور متزايد بالحرج.

وأشار إلى أنه على مدى العقدين الماضيين كانت يقولون أن كل ما يتطلبه الأمر هو حاملة طائرات واحدة لإجبار دولة نامية على الركوع، ولكن في اليمن تصطدم هذه الروايات بالواقع