شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار القوي "ياجي" يودي بحياة شخصين في إقليم هينان الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب الإعصار القوي "ياجي" إقليم هينان جنوبي الصين حيث صاحبته أمطار غزيرة ورياح قوية، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 92 شخصا آخرين، حسبما قالت السلطات المحلية اليوم السبت.

وكان الإعصار "ياجي" وهو الإعصار الـ11 خلال العام الجاري، قد وصل إلى اليابسة في الصين يوم الجمعة مرتين، حيث ضرب في البداية إقليم هينان ثم ضرب إقليم جوانجدونج، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

