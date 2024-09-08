الرئيس الصيني يطالب بحماية الأرواح بعد إعصار «ياغي»

ابوظبي - سيف اليزيد - بكين (وام)

طلب الرئيس الصيني، شي جين بينج، من الحكومات المحلية حماية الأرواح المواطنين، بعد أن اجتاح إعصار «ياغي» المقاطعات الجنوبية، بما في ذلك هاينان وقوانغدونغ.

وارتفعت حصيلة الإعصار الذي ضرب جنوبي الصين إلى 4 قتلى و95 مصاباً.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن السلطات المختصة قولها إن إعصار «ياغي» المدمر الذي ضرب أمس الأول مقاطعتي هاينان وقوانغدونغ وتسبب بإجلاء مئات الآلاف خلف أيضاً دماراً كبيراً بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم.

وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين، أمس، تحذيراً باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى للتحذير في مواجهة الإعصار، وتوقع أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة على أجزاء من يوننان وقويتشو وقوانغشي وقوانغدونغ وهاينان وحتى بعد ظهر اليوم.

وكان الإعصار ياغي وهو الإعصار الـ11 خلال العام الجاري، قد وصل إلى اليابسة في الصين أمس الأول مرتين، حيث ضرب في البداية إقليم هاينان ثم ضرب إقليم قوانجدونج، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.