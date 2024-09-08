مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مجلس الأمن أخفق في تحمل مسؤولياته لوقف الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك – (أ ش أ)

شدد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على أن مجلس الأمن الدولي أخفق في تحمل مسؤولياته لوقف الحرب، مطالبًا الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولية التوصل إلى سلام بعد إخفاق مجلس الأمن في وقف العدوان على غزة.

وقال منصور، في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم السبت، إن "مجلس الأمن خذل كل الدول في منطقة الشرق الأوسط في عدم تنفيذه لإرادة المجتمع الدولي والقرارات ذات الصلة وخاصة القرار 2735 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن "فلسطين تعد مشروعا لتقديمه للأمم المتحدة بشأن عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشددا على أن الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت، وسنطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وتطرق منصور إلى أن مئات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب يٌحملون نتنياهو مسؤولية عرقلة صفقة تبادل الأسرى.