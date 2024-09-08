الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمخلفات دواجن فى القليوبية



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شب حريق هائل في مخلفات دواجن بمدينة قها محافظة القليوبية، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع تمددها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، وجرى الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.