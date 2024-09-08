اخبار العالم

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمخلفات دواجن فى القليوبية

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شب حريق هائل في مخلفات دواجن بمدينة قها محافظة القليوبية، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع تمددها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، وجرى الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا