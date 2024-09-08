تُنفذ أعمال عدائية.. إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء مأرب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إسقاط الجماعة اليمنية طائرة مسيرة أمريكية أثناء تحليقها في أجواء محافظة مأرب.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له، أن هذه الطائرة هي الـ8 من هذا النوع والتي تنجح جماعة الحوثية في إسقاطها، بحسب ما ذكرته العربية.

وأشار إلى أن الطائرة التي تم إسقاطها هي طائرة استطلاع من طراز "إم كيو-9 ريبر"، إذ اتهمها الحوثيون بتنفيذ أعمال عدائية فوق محافظة مأرب.

ويستهدف الحوثيون منذ نوفمبر، سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، إذ أثرت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية.

هذا الأمر دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري دولي وضرب أهداف للحوثيين في اليمن، وقد شاركت بريطانيا في بعض الضربات.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.